La métropole fait face à une inquiétante recrudescence de crimes violents avec trois meurtres commis en seulement trois jours.

Ce qui frappe particulièrement la chroniqueuse Bénédicte Lebel, c'est que ces crimes majeurs ont été perpétrés en plein jour et dans des lieux publics très fréquentés, notamment dans un parc et un magasin grande surface.

Cette escalade soulève de sérieuses craintes quant à de potentielles répliques entre gangs de rue rivaux.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Parmi ces événements, le meurtre par balle d'Hassan Haidar, 33 ans, commis devant chez lui à Laval, retient l'attention. Lié au gang des Rolling 90s, son assassinat pourrait s'inscrire dans un conflit sanglant contre les Arab Power.

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