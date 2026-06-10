Les Oilers veulent un nouvel entraîneur

L’ex-entraîneur étoile de la LNH, Mike Babcock, pourrait entraîner les Oilers d’Edmonton prochainement, à la demande des joueurs.

La nouvelle soulève un tollé dans la Ligue, alors que Babcock est pointé du doigt pour avoir potentiellement fouillé dans les cellulaires des joueurs des Blue Jackets de Columbus lorsqu’il coachait l’équipe il y a quelques années.

L’Association des joueurs de la Ligue nationale s’en est même mêlée et a demandé à ce qu’une enquête soit menée pour faire la lumière sur cette affaire, avant d’aller de l’avant avec un potentiel contrat avec les Oilers.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, aborder le tout au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

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