Une intervention policière d’envergure a permis d'éviter le pire samedi matin dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Un homme de 57 ans a été arrêté après avoir poignardé son ex-conjointe de 44 ans et s’être barricadé pendant plusieurs heures dans son appartement de la terrasse Elgin.

La victime a heureusement réussi à se réfugier chez un voisin avant d'être transportée à l'hôpital et son état est considéré comme critique, même si sa vie n'est plus en danger.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'agresseur, qui a des antécédents criminels liés à la violence conjugale, a comparu dimanche et demeure détenu.

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