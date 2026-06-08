Une intervention policière d’envergure a permis d'éviter le pire samedi matin dans l'arrondissement du Sud-Ouest.
Un homme de 57 ans a été arrêté après avoir poignardé son ex-conjointe de 44 ans et s’être barricadé pendant plusieurs heures dans son appartement de la terrasse Elgin.
La victime a heureusement réussi à se réfugier chez un voisin avant d'être transportée à l'hôpital et son état est considéré comme critique, même si sa vie n'est plus en danger.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
L'agresseur, qui a des antécédents criminels liés à la violence conjugale, a comparu dimanche et demeure détenu.
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