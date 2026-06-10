Politique québécoise

La Coalition avenir Québec (CAQ) de Christine Fréchette continue de monter dans les sondages obtenant 21% d'appuis en vue des élections de l'automne.

Le sondage Synopsis, paru dans La Presse mercredi, indique une montée de la CAQ qui se fait aux dépens du Parti libéral (PLQ) de Charles Milliard, qui perd cinq points pour se retrouver à 25% d'appuis.

L'animateur et chroniqueur politique Jonathan Trudeau note un voyant rouge pour les libéraux: les Québécois considèrent davantage la CAQ comme vecteur de changement plutôt que le PLQ.