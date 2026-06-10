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Politique québécoise

Sondage: chute brutale pour le PLQ de Charles Milliard

par Cogeco Média | Modifié le 10 juin 2026 à 09:06

Sondage: chute brutale pour le PLQ de Charles Milliard
Charles Milliard / La Presse Canadienne

La Coalition avenir Québec (CAQ) de Christine Fréchette continue de monter dans les sondages obtenant 21% d'appuis en vue des élections de l'automne.

Le sondage Synopsis, paru dans La Presse mercredi, indique une montée de la CAQ qui se fait aux dépens du Parti libéral (PLQ) de Charles Milliard, qui perd cinq points pour se retrouver à 25% d'appuis.

L'animateur et chroniqueur politique Jonathan Trudeau note un voyant rouge pour les libéraux: les Québécois considèrent davantage la CAQ comme vecteur de changement plutôt que le PLQ.

À écouter

Sondage: «Le PLQ, pour représenter le changement, score moins que la CAQ»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
0:00
10:44

L'animateur Patrick Lagacé, lui, estime que le chef libéral n'a que lui à blâmer en raison, entre autres, de ses récentes positions sur la protection du français.

À écouter

Sondage défavorable au PLQ: «M. Milliard s’est enfargé dans ses pinceaux»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
20:44

Le Parti québécois (PQ) de Paul St-Pierre Plamondon demeure premier, mais plafonne à 31%.

On note également une remontée de trois points du parti de Ruba Ghazal, Québec solidaire (QS), qui se retrouve presque à égalité avec le Parti conservateur (PCQ) d'Éric Duhaime, les deux formations ont respectivement 11 et 12%.

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