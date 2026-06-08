Membre de l'équipe canadienne durant des années et actuel membre du CF Montréal, le milieu de terrain Samuel Piette sera analyste pour le Réseau des sports durant le Mondial 2026.
Écoutez Samuel Piette en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle de la composition de l'équipe canadienne et des blessés qui risquent de rater le tournoi;
- Le Canada a peiné contre l'Irlande;
- En passant de 32 à 48 équipes, certaines équipes vont avoir un bloc compact plus bas;
- Le Canada aime défendre, récupérer et aller vers l'avant avec des transitions percutantes;
- Sans Bombito et Davies, le Canada devra apporter des modifications, mais sans devoir changer sa structure;
- Le sentiment de confiance quand on joue devant les siens.