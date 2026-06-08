L'Allemand Alexander Zverev a décroché, dimanche, son tout premier titre du Grand Chelem en remportant la finale de Roland-Garros face à l'Italien Flavio Cobolli, au terme d'un duel intense de cinq manches (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1).
Le triomphe de Zverev marque un retour symbolique important sur le court Philippe-Chatrier, là même où il s'était gravement fracturé la cheville en 2022.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
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