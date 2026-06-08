Mondial 2026

Philippe Eullaffroy va-t-il perdre le mot «intérim» rattaché à son statut d'entraîneur-chef du CF Montréal?
Écoutez l'ancien capitaine de l'impact de Montréal, Patrice Bernier, à ce sujet, et plusieurs autres, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Philippe Eullaffroy va-t-il perdre son appellation d'intérim?
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