Mboko affrontera Sabalenka en 8e de finale

La joueuse de tennis canadienne Victoria Mboko s'est qualifiée pour les 8e de finale Internationaux d’Australie. Elle y affrontera la Biélorusse Aryna Sabalenka, en tête du classement.
Écoutez Hugues Leger, directeur général de Tennis Montréal, en discuter samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Disons que tous les espoirs qu'on a placés en elle se confirment en ce moment. Elle est 13ᵉ au classement de la WTA. Aujourd'hui, elle se rapproche du top Ten qui est son objectif pour 2026. Donc très bon début de saison pour Victoria.»