Table ronde animée par Sydney Fowo

Sydney Fowo, analyste au Réseau des sports, va animer une table ronde sur le soccer à la Grande Bibliothèque de Montréal, en lien avec la Coupe du monde 2026 et le 50ᵉ anniversaire des Jeux Olympiques.

Écoutez Sydney Fowo parler de l'événement et de la popularité du soccer au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

L’événement inclut Marinette Pichon, Patrice Bernier et Samuel Piette, notamment, et s’inscrit dans une programmation de 40 jours célébrant le soccer au Québec, avec ateliers, visionnements, et activités diverses.

Fox souligne la popularité du soccer, le rôle du CF Montréal, du Supra de Montréal, des Roses de Montréal, et l’importance de plateformes comme Québec Football Club.