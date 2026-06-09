Finale de la coupe Stanley

À l'aube d'un quatrième affrontement crucial, les Hurricanes de la Caroline se retrouvent testés pour la première fois des séries éliminatoires face aux Golden Knights.

Alors que les erreurs se multiplient dans le camp de la Caroline, le parcours quasi parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?

Écoutez le journaliste de RDS Patrick Friolet faire le point sur la finale Hurricanes-Golden Knights, mardi, au micro de Mario Langlois.