Finale de la coupe Stanley

À l'aube d'un quatrième affrontement crucial, les Hurricanes de la Caroline se retrouvent testés pour la première fois des séries éliminatoires face aux Golden Knights.
Alors que les erreurs se multiplient dans le camp de la Caroline, le parcours quasi parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?
Écoutez le journaliste de RDS Patrick Friolet faire le point sur la finale Hurricanes-Golden Knights, mardi, au micro de Mario Langlois.
«Je me demande si le côté un peu trop parfait du parcours des Hurricanes jusqu'à présent vient pas un petit peu les hanter ? Dans le sens où c'est une équipe qui a tellement été impeccable tout le long des séries éliminatoires qui est testée un peu.»
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