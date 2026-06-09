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Finale de la coupe Stanley

«Le parcours un peu parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 juin 2026 19:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le parcours un peu parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?»
Mitch Marner (93) est un rouage important des succès des Golden Knights de Vegas. / AP Photo/John Locher

À l'aube d'un quatrième affrontement crucial, les Hurricanes de la Caroline se retrouvent testés pour la première fois des séries éliminatoires face aux Golden Knights.

Alors que les erreurs se multiplient dans le camp de la Caroline, le parcours quasi parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?

Écoutez le journaliste de RDS Patrick Friolet faire le point sur la finale Hurricanes-Golden Knights, mardi, au micro de Mario Langlois.

«Je me demande si le côté un peu trop parfait du parcours des Hurricanes jusqu'à présent vient pas un petit peu les hanter ? Dans le sens où c'est une équipe qui a tellement été impeccable tout le long des séries éliminatoires qui est testée un peu.»

Patrick Friolet

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