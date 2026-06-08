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Rénover l'intérieur du Stade olympique

«Maintenant que le toit est réglé, il faut aller de l'avant» -Richard Legendre

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 juin 2026 20:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Maintenant que le toit est réglé, il faut aller de l'avant» -Richard Legendre
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Après avoir investi 800 millions $ pour la réfection de l'anneau technique du stade olympique, il en faudrait 200 autres pour rénover l'intérieur de l'enceinte.

Écoutez Richard Legendre à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Legendre rappelle que la modernisation intérieure était planifiée depuis dix ans, mais qu'elle ne pouvait aller de l'avant tant que le toit n'avait pas été modifié;
  • La rénovation intérieure est essentielle pour maximiser l’utilisation du stade, notamment pour le CF Montréal;
  • Il rappelle que c'est l'Impact de Montréal - quand il était là - qui a fait modifier la clause pouvant jouer en hiver, à l'intérieur, quand il tombait moins de trois centimètres de neige;
  • En 2020, la Régie a changé de statut de la RIO en une «société de développement et de mise en valeur du parc olympique»;
  • Legendre critique la longueur des matchs à Roland-Garros, évoquant des statistiques sur la durée et l’impact sur les joueurs: «Ils vont briser les joueurs».

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