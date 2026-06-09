Intelligence artificielle

Après Anthropic, voilà qu'OpenAI a déposé hier une demande confidentielle en vue d'une éventuelle entrée en Bourse.
Avec SpaceX qui fera ses débuts sur Wall Street vendredi, le marché aura-t-il la capacité d'absorber toutes ces demandes de capitaux?
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Ce que ça démontre, c’est que le développement de l'IA coûte tellement cher. Ils veulent faire des centres de données qui coûtent une fortune. [...] On est au début de tout ça, la recherche coûte cher. Et ils se disent : "Il faut maintenant aller justement dans l’épargne publique faire une entrée en bourse."»
Autre sujet abordé
- Le Canada a vu son excédent commercial atteindre 2,7 milliards de dollars en avril, son plus haut niveau en 15 mois.