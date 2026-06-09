Intelligence artificielle

Après Anthropic, voilà qu'OpenAI a déposé hier une demande confidentielle en vue d'une éventuelle entrée en Bourse.

Avec SpaceX qui fera ses débuts sur Wall Street vendredi, le marché aura-t-il la capacité d'absorber toutes ces demandes de capitaux?

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert, mardi, au micro de Philippe Cantin.