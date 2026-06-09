Le PQ contre le projet de TGV

Le Parti québécois s'est positionné mardi contre le projet de TGV entre Québec et Toronto, estimé à 90 milliards de dollars, en promettant de retirer le Québec du projet s'il est élu à l'issue des prochaines élections.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a décidé d'abonder dans le même sens en exprimant de grandes réserves sur le projet.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau analyser le tout, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.