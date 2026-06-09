Loger la famille immédiate

Le festival du déménagement s'organise alors que le 1er juillet approche à grands pas.

Plusieurs locataires ont été confrontés à ce qui se produit de plus en plus souvent : la reprise de logement par les propriétaires.

Si les propriétaires peuvent reprendre le logement pour en faire bénéficier un membre de leur famille immédiate, certains se servent de ce prétexte pour reprendre le logement et augmenter le loyer.

Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon en discuter mardi lors de sa chronique au micro de l'animateur Philippe Cantin.