En studio ce jeudi, le chanteur Sylvain Cossette est venu souligner le 25ᵉ anniversaire de sa mythique tournée Rendez-vous, un succès incontournable qui cumule déjà plus de 60 000 billets vendus à travers le Québec.

L'artiste attribue la longévité de sa voix à une rigoureuse discipline sportive, une hygiène de vie stricte ainsi qu'à une gestion intelligente de ses performances sur scène, où il est accompagné par Matt Laurent et Andrée Watters.

Écoutez le chanteur Sylvain Cossette en discuter, vendredi, au micro de Catherine Brisson.