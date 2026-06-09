À l'occasion de sa chronique politique mardi matin à l'émission de Patrick Lagacé, Luc Ferrandez dénonce vivement la gestion du réseau d'égouts de la municipalité de Les Cèdres, à la suite des révélations publiées dans La Presse.

Géré par un entrepreneur privé qui a remis les clés à la ville, ce réseau bric-à-brac déverse les eaux usées directement dans un ruisseau menant à la rivière des Outaouais, sans filtration ou traitement.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il fustige l'inaction de la municipalité, qui refuse d'investir 1,5 million de dollars pour corriger la situation sous prétexte qu'elle attend une subvention gouvernementale pour ne pas augmenter indûment les taxes de ses résidents.