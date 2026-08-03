Manque de logements sociaux

La crise de l'itinérance gagne du terrain dans les Laurentides, touchant de plein fouet la municipalité de Sainte-Adèle.

L'ouverture d'une halte climatique en novembre 2025, soutenue par Santé Québec, s'est rapidement transformée en refuge permanent en raison des besoins criants du milieu.

La mairesse, Nadine Brière, souligne que l'emplacement de cette ressource, située en plein cœur de la municipalité, n'est pas idéal et déplore le fait que l'administration municipale n'ait pas été informée plus en détail de l'objectif réel de cette installation.

L'élue rappelle qu'il s'agit également de la seule ressource du genre dans la MRC des Pays-d'en-Haut, ce qui augmente l'achalandage à la halte.

Écoutez la mairesse de Saint-Adèle, Nadine Briere, en discuter, lundi, à Cantin le matin.