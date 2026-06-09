Crise du logement

L'Institut de développement urbain (IDU) tire la sonnette d'alarme concernant l'explosion des délais pour obtenir un permis de construction au Québec.

Selon une étude récente menée conjointement avec plusieurs organismes de l'habitation, ces lenteurs municipales entraînent des coûts de financement et des frais de portage astronomiques pour les promoteurs.

Pour un projet de 10 millions de dollars, une seule année d'attente engendre environ 710 000$ en frais supplémentaires.

Au bout de la ligne, ce retard se traduit par une augmentation directe d'environ 100$ par mois sur le loyer des futurs locataires.

Écoutez Isabelle Melançon, PDG de l’Institut de développement urbain du Québec, mardi au micro de Patrick Lagacé.