Histoire culturelle du Québec

Dans le cadre de sa série sur les figures marquantes de l'histoire du Québec, Biz brosse le portrait de Mary Travers, dite La Bolduc.

Véritable lueur d'espoir durant la Grande Dépression des années 1930, cette Gaspésienne d'origine est devenue la première auteure-compositrice-interprète francophone d'Amérique.

En chantant la misère ordinaire avec humour, lucidité et un langage populaire, elle a su toucher le cœur du public québécois, bravant du même coup les critiques de l'Église et des élites.

Biz la qualifie même d'ancêtre des rappeurs d'aujourd'hui en raison de son authenticité et de sa turlute rythmique.

Écoutez l'explication de Biz, mardi matin au micro de Philippe Cantin.