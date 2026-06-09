Le chroniqueur politique Dimitri Soudas braque les projecteurs sur un projet de loi d'initiative parlementaire C-231 déposé à Ottawa par le député conservateur Luc Berthold.

Intitulée la «loi des amis de David», en mémoire du fils du député décédé tragiquement d'une surdose, cette mesure propose de modifier le système de justice pour prioriser le traitement médical plutôt que l'incarcération automatique chez les adolescents aux prises avec de graves problèmes de toxicomanie.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.