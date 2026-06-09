Le chroniqueur politique Dimitri Soudas braque les projecteurs sur un projet de loi d'initiative parlementaire C-231 déposé à Ottawa par le député conservateur Luc Berthold.
Intitulée la «loi des amis de David», en mémoire du fils du député décédé tragiquement d'une surdose, cette mesure propose de modifier le système de justice pour prioriser le traitement médical plutôt que l'incarcération automatique chez les adolescents aux prises avec de graves problèmes de toxicomanie.
Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Le juge peut reporter la peine pour laisser le jeune se soigner [...] et le seul fait de rater son traitement, par exemple, ne peut pas l'envoyer en prison.»
Bien que le projet de loi C-231 ait franchi l'étape de la deuxième lecture à l'unanimité, Dimitri Soudas souligne la thèse centrale de son analyse: cette réforme législative fédérale risque de frapper un mur si les provinces ne suivent pas.
La loi ne crée en effet aucune place en cure de désintoxication et ne finance aucun intervenant supplémentaire sur le terrain, des responsabilités de juridiction provinciale.