À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la gestion aberrante des systèmes d'égout et d'eau potable dans la municipalité de Les Cèdres, un dossier mis en lumière par une enquête du journaliste Hugo Joncas dans La Presse.
Gérés de façon précaire par un entrepreneur privé qui a récemment remis les clés à la municipalité, ces services causent une pollution directe, puisque l'égout rejette des déchets non traités dans un ruisseau connecté à la rivière des Outaouais.
L'animateur déplore l'inaction répétée du ministère de l'Environnement du Québec face à cette situation intolérable.
«On est en train de polluer le cours d'eau [...] on pourrait faire quelque chose, on ne le fait pas!»
Autres sujets traités :
- Délais de construction au Québec;
- Réautorisation de pesticides pourtant jugés dangereux par les scientifiques;
- Violence conjugale et récidive;
- La garde à vue du chanteur français Patrick Bruel a été prolongée en France;
- Volodymyr Zelensky évoque des discussions positives avec les émissaires de Donald Trump;
- Le gouvernement fédéral envisage d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans sous certaines conditions;
- La comédienne Guylaine Tremblay a vivement dénoncé la méchanceté gratuite des internautes.