À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la gestion aberrante des systèmes d'égout et d'eau potable dans la municipalité de Les Cèdres, un dossier mis en lumière par une enquête du journaliste Hugo Joncas dans La Presse.

Gérés de façon précaire par un entrepreneur privé qui a récemment remis les clés à la municipalité, ces services causent une pollution directe, puisque l'égout rejette des déchets non traités dans un ruisseau connecté à la rivière des Outaouais.

L'animateur déplore l'inaction répétée du ministère de l'Environnement du Québec face à cette situation intolérable.