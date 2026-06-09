 Aller au contenu
Des faux comptes sur Snapchat et Facebook

Six ans de prison pour avoir leurré plus de 200 ados en ligne pour un ex-notaire

par 98.5

0:00
5:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 juin 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Six ans de prison pour avoir leurré plus de 200 ados en ligne pour un ex-notaire
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

L'ex-notaire Guillaume Corriveau a été condamné à six ans de prison au palais de justice de Sherbrooke pour avoir leurré plus de 200 ados en ligne.

L’homme de 42 ans a pris le chemin du pénitencier lundi et avait été arrêté en 2020.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il avait créé de faux comptes sur Snapchat et Facebook en utilisant les photos d’un jeune garçon, afin de se faire passer pour un adolescent de 16 ans.

Sous cette identité, il entrait en contact avec des adolescentes âgées de 12 à 17 ans. Il demandait de voir les seins de ses victimes et avait des conversations à teneur sexuelle.

Précisons également que Corriveau n’avait pas reçu de réponses de toutes les adolescentes qu’il a leurrées.

«Il s’agit d’un modus operandi quasi quotidien utilisé par l’accusé. Il avait la pleine conscience de l’illégalité des gestes, l’accusé étant notaire à l’époque.»

Bénédicte Lebel

Autres sujets traités:

  • Incendie mortel à Saint-Léonard;
  • Une arme retrouvée dans un pavillon de l’Université Laval.

Vous aimerez aussi

Un féminicide évité de peu dans le Sud-Ouest de Montréal
Lagacé le matin
Un féminicide évité de peu dans le Sud-Ouest de Montréal
0:00
5:49
Vol de lingots d'aluminium chez Express Mondor: récompense de 50 000$ offerte
Lagacé le matin
Vol de lingots d'aluminium chez Express Mondor: récompense de 50 000$ offerte
0:00
3:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Wembanyama fait la différence pour les Spurs à New York
Rattrapage
Fin de la séquence de 13 victoires consécutives
Wembanyama fait la différence pour les Spurs à New York
«Famille de criminel» lève le voile sur le monde de la pègre
Rattrapage
Série documentaire disponible sur Illico +
«Famille de criminel» lève le voile sur le monde de la pègre
Gaspillage d’eau: la sensibilisation ne marche pas... place à la contrainte
Rattrapage
Réduire la consommation hydrique
Gaspillage d’eau: la sensibilisation ne marche pas... place à la contrainte
«On manque d'imagination» pour régler la crise du logements selon Luc Ferrandez
Rattrapage
Et si on repensait nos appartements?
«On manque d'imagination» pour régler la crise du logements selon Luc Ferrandez
Basketball: les Knicks s'approchent du titre à New York
Rattrapage
L'effervescence est à son comble
Basketball: les Knicks s'approchent du titre à New York
Santé et algorithme: quand TikTok impose sa vision du bien-être
Rattrapage
Dérives du «Wellness»
Santé et algorithme: quand TikTok impose sa vision du bien-être
Les chansons d'ici s'exportent chez Gucci et HBO
Rattrapage
Rayonnement mondial de la musique du Québec
Les chansons d'ici s'exportent chez Gucci et HBO
Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant
Rattrapage
Un Pablo Escobar des temps modernes
Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant
Entrevue surréaliste: Donald Trump pète les plombs et insulte une journaliste
Rattrapage
Guerre en Iran
Entrevue surréaliste: Donald Trump pète les plombs et insulte une journaliste
Un ex-courtier dénonce les commissions de courtage et le «bâillon» de RE/MAX
Rattrapage
Les failles systémiques du courtage immobilier
Un ex-courtier dénonce les commissions de courtage et le «bâillon» de RE/MAX
Consommation d'eau à Montréal: vers un resserrement des règles?
Rattrapage
Appel à la sobriété
Consommation d'eau à Montréal: vers un resserrement des règles?
Louise Arbour s'installe à Rideau Hall: «Une nomination à l'ancienne»
Rattrapage
Journée d'assermentation
Louise Arbour s'installe à Rideau Hall: «Une nomination à l'ancienne»
Affaire Patrick Bruel: le chanteur placé en garde à vue
Rattrapage
Un choc en France
Affaire Patrick Bruel: le chanteur placé en garde à vue
Mauricie–Centre-du-Québec: des dossiers d'adoption falsifiés à la DPJ
Rattrapage
Des manquements systémiques majeurs
Mauricie–Centre-du-Québec: des dossiers d'adoption falsifiés à la DPJ