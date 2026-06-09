Des faux comptes sur Snapchat et Facebook

L'ex-notaire Guillaume Corriveau a été condamné à six ans de prison au palais de justice de Sherbrooke pour avoir leurré plus de 200 ados en ligne.

L’homme de 42 ans a pris le chemin du pénitencier lundi et avait été arrêté en 2020.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il avait créé de faux comptes sur Snapchat et Facebook en utilisant les photos d’un jeune garçon, afin de se faire passer pour un adolescent de 16 ans.

Sous cette identité, il entrait en contact avec des adolescentes âgées de 12 à 17 ans. Il demandait de voir les seins de ses victimes et avait des conversations à teneur sexuelle.

Précisons également que Corriveau n’avait pas reçu de réponses de toutes les adolescentes qu’il a leurrées.