Selon la directrice générale

Les travaux de modernisation de l'intérieur du Stade olympique seraient essentiels pour accueillir des événements culturels et sportifs d'envergure.

C'est ce que la présidente et directrice générale du Parc olympique, Joëlle Brodeur, affirme.

Pour rappel, selon les prévisions, les travaux du stade devraient se conclure en 2028. Pour l'instant, le coût total de ce grand chantier n'a pas encore été annoncé.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier présenter la revue de l'actualité sportive, vendredi, à Bonsoir les sportifs.