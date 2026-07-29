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La revue sportive

Danièle Sauvageau devient la DG de l'équipe féminine canadienne de hockey

par 98.5 Sports

0:00
15:31

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 29 juillet 2026 22:16

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Thomas Mercier
Thomas Mercier
Danièle Sauvageau devient la DG de l'équipe féminine canadienne de hockey
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Hockey féminin: Danièle Sauvageau devient la directrice générale de l'équipe nationale;
  • Elle demeurera la directrice générale de la Victoire de Montréal pour la saison 2026-2027;
  • Macklin Celebrini fait sauter la banque à San José: 94 millions $ pour cinq ans;
  • Le contrat de 18 millions $ par an offert à Leo Carlsson a mené cette nouvelle escalade des salaires dans la LNH;
  • Tennis Canada a décerné ses trois derniers laissez-passer en vue de l'Omnium Banque Nationale;
  • Cinq représentants du Canada vont figurer au tableau principal à Montréal;
  • Les Raptors seront à Québec pour leur camp préparatoire et pour un match contre le Heat de Miami;
  • La FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre l'Argentine pour les gestes commis après leur défaite contre l'Espagne à la finale de la Coupe du monde;
  • Un golfeur de la PGA suspendu pour dopage.

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