La revue sportive

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Hockey féminin: Danièle Sauvageau devient la directrice générale de l'équipe nationale;
- Elle demeurera la directrice générale de la Victoire de Montréal pour la saison 2026-2027;
- Macklin Celebrini fait sauter la banque à San José: 94 millions $ pour cinq ans;
- Le contrat de 18 millions $ par an offert à Leo Carlsson a mené cette nouvelle escalade des salaires dans la LNH;
- Tennis Canada a décerné ses trois derniers laissez-passer en vue de l'Omnium Banque Nationale;
- Cinq représentants du Canada vont figurer au tableau principal à Montréal;
- Les Raptors seront à Québec pour leur camp préparatoire et pour un match contre le Heat de Miami;
- La FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre l'Argentine pour les gestes commis après leur défaite contre l'Espagne à la finale de la Coupe du monde;
- Un golfeur de la PGA suspendu pour dopage.