L'intérieur du Stade olympique sera rénové

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Meeker Guerrier, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- L'annonce tant attendue de la réfection complète de l'intérieur du Stade olympique;
- Avec la transition imminente de la MLS vers un calendrier hivernal, l'absence d'un toit fonctionnel menaçait directement la survie du CF Montréal;
- Deux villes américaines auraient accueilli le CF Montréal à bras ouverts, si la famille Saputo avait décidé de vendre le club;
- Un match nul de 0-0 décevant et sans grand éclat contre le Toronto FC pour le CF jeudi soir;
- La signature de Kirby Dach;
- Le calendrier du CH dévoilé;
- De nouvelles révélations de TMZ Sports sur les circonstances entourant le décès tragique de Claude Lemieux.