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L'intérieur du Stade olympique sera rénové

«Sans ça, on se dirigeait vers la vente du CF à une ville américaine»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 16 juillet 2026 23:04

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Sans ça, on se dirigeait vers la vente du CF à une ville américaine»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Meeker Guerrier, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • L'annonce tant attendue de la réfection complète de l'intérieur du Stade olympique
  •  Avec la transition imminente de la MLS vers un calendrier hivernal, l'absence d'un toit fonctionnel menaçait directement la survie du CF Montréal; 
  • Deux villes américaines auraient accueilli le CF Montréal à bras ouverts, si la famille Saputo avait décidé de vendre le club;
  • Un match nul de 0-0 décevant et sans grand éclat contre le Toronto FC pour le CF jeudi soir;
  • La signature de Kirby Dach;
  • Le calendrier du CH dévoilé;
  • De nouvelles révélations de TMZ Sports sur les circonstances entourant le décès tragique de Claude Lemieux.

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