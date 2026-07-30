Écoutez le journaliste Thomas Mercier faire la revue de l'actualité sportive avec l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Un accueil chaleureux pour Nadia Comaneci à Montréal;
- Tennis: Félix Auger-Aliassime toujours à la recherche d'un entraîneur;
- La Russie toujours exclue des compétitions internationales de hockey;
- L'opposition au projet de privatisation de la FIFA de la Coupe du monde ne cesse de croître;
- La question du jour: a-t-on encore besoin de dur à cuire dans la LNH?