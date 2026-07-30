 Aller au contenu
La revue de l'actualité sportive

La Russie toujours exclue des compétitions internationales de hockey

par 98.5 Sports

0:00
14:58

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 30 juillet 2026 21:35

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Thomas Mercier
Thomas Mercier
La Russie toujours exclue des compétitions internationales de hockey
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Thomas Mercier faire la revue de l'actualité sportive avec l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Un accueil chaleureux pour Nadia Comaneci à Montréal;
  • Tennis: Félix Auger-Aliassime toujours à la recherche d'un entraîneur;
  • La Russie toujours exclue des compétitions internationales de hockey;
  • L'opposition au projet de privatisation de la FIFA de la Coupe du monde ne cesse de croître;
  • La question du jour: a-t-on encore besoin de dur à cuire dans la LNH?

Vous aimerez aussi

«C’était un projet en soi de faire connaître la ligue et le Rocket» -Weightman
Les amateurs de sports
«C’était un projet en soi de faire connaître la ligue et le Rocket» -Weightman
0:00
39:30
50 ans des Jeux de Montréal: «Je suis très émotive d'être ici» -Nadia Comaneci
Le midi
50 ans des Jeux de Montréal: «Je suis très émotive d'être ici» -Nadia Comaneci
0:00
6:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Danièle Sauvageau devient la DG de l'équipe féminine canadienne de hockey
Rattrapage
La revue sportive
Danièle Sauvageau devient la DG de l'équipe féminine canadienne de hockey
Les Canadiens procèdent à un échange, mais pas celui espéré...
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Survol de l'actualité sportive
Les Canadiens procèdent à un échange, mais pas celui espéré...
Les bourdes du Heat de Miami sur YouTube
Rattrapage
Branché sur le sport
Les bourdes du Heat de Miami sur YouTube
Patrick Kane revient au bercail avec les Blackhawks
Rattrapage
Revue de l'actualité sportive
Patrick Kane revient au bercail avec les Blackhawks
La porte des Blackhawks est ouverte pour Patrick Kane
Rattrapage
LNH
La porte des Blackhawks est ouverte pour Patrick Kane
Débat: comment contrer cette nouvelle réalité? Est-ce possible?
Rattrapage
Les matchs du Tricolore sur trois plateformes
Débat: comment contrer cette nouvelle réalité? Est-ce possible?
Des bouleversements dans les habitudes de diffusion, ici et ailleurs
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Retransmission des matchs de hockey
Des bouleversements dans les habitudes de diffusion, ici et ailleurs
Les Espagnols font la fête à Madrid après leur triomphe au Mondial
Rattrapage
Mondial 2026
La revue sportive
Les Espagnols font la fête à Madrid après leur triomphe au Mondial
Une photo loufoque de Lamine Yamal et Lionel Messi devient virale
Rattrapage
Branché sur le sport
Une photo loufoque de Lamine Yamal et Lionel Messi devient virale
Le stade modernisé pour accueillir de grand événements sportifs
Rattrapage
Selon la directrice générale
Le stade modernisé pour accueillir de grand événements sportifs
«Sans ça, on se dirigeait vers la vente du CF à une ville américaine»
Rattrapage
L'intérieur du Stade olympique sera rénové
«Sans ça, on se dirigeait vers la vente du CF à une ville américaine»
On saluera l'héritage de lutte de la famille Rougeau
Rattrapage
AEW Redemption au Centre Bell
On saluera l'héritage de lutte de la famille Rougeau
«C'est véritablement l'Angleterre qui a joué avec nervosité»
Rattrapage
Mondial 2026
Gain de l'Argentine contre les Anglais
«C'est véritablement l'Angleterre qui a joué avec nervosité»
Vente de l'Armada: «C'est une surprise, mais c'est excitant»
Rattrapage
Nouveau propriétaire américain
Vente de l'Armada: «C'est une surprise, mais c'est excitant»