La revue sportive

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive avec l'animateur Meeker Guerrier, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- 1,8 million de personnes font la fête avec l'équipe espagnole à Madrid, gagnante du Mondial, dimanche soir, aux États-Unis;
- Les joueurs de l'Argentine ont bousculé et frappé des joueurs espagnols après le coup de sifflet final;
- Les Canadiens de Montréal confirment l'embauche de Derek Lalonde comme entraîneur associé à Martin St-Louis;
- Le capitaine des Roughriders de la Saskatchewan, Jayden Dalke, s'est tué dans un accident de la route. De l'alcool et de la drogue ont été trouvés dans le véhicule;
- Tennis: de nouveaux tests dans la WTA en vue de JO de 2028.