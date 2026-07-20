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La revue sportive

Les Espagnols font la fête à Madrid après leur triomphe au Mondial

par 98.5 Sports

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11:48

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 20 juillet 2026 21:42

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Thomas Mercier
Thomas Mercier
Les Espagnols font la fête à Madrid après leur triomphe au Mondial
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive avec l'animateur Meeker Guerrier, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • 1,8 million de personnes font la fête avec l'équipe espagnole à Madrid, gagnante du Mondial, dimanche soir, aux États-Unis;
  • Les joueurs de l'Argentine ont bousculé et frappé des joueurs espagnols après le coup de sifflet final;
  • Les Canadiens de Montréal confirment l'embauche de Derek Lalonde comme entraîneur associé à Martin St-Louis;
  • Le capitaine des Roughriders de la Saskatchewan, Jayden Dalke, s'est tué dans un accident de la route. De l'alcool et de la drogue ont été trouvés dans le véhicule;
  • Tennis: de nouveaux tests dans la WTA en vue de JO de 2028.

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