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Retransmission des matchs de hockey

Des bouleversements dans les habitudes de diffusion, ici et ailleurs

par 98.5 Sports

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14:28

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 21 juillet 2026 21:36

Avec

Thomas Mercier
Thomas Mercier
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Des bouleversements dans les habitudes de diffusion, ici et ailleurs
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jean-François Baril, à l'émission bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Selon La Presse, TVA Sports diffusera 32 matchs en français des Canadiens de Montréal lors de la saison 2026-2027 et Prime Video (Amazon) en diffusera sept;
  • La nouvelle n'est pas confirmée par la LNH et les diffuseurs confirmés;
  • Selon le professeur Luc Dupont, de l'université d'Ottawa, l'émergence des Canadiens en séries éliminatoires a bien servi TVA Sports;
  • La LNH va produire elle-même les matchs de quatre marchés (Hurricanes, Blue Jackets, Wild, Blues) dont les diffuseurs locaux ont fermé leurs portes;
  • Un contrat d'un an de 12 millions $ pour Jason Robertson avec les Stars de Dallas;
  • Le défenseur John Marino signe à long terme avec le Mammoth;
  • Le président de la Liga pourfend le président de la FIFA;
  • Lionel Messi ne sera pas à Montréal en fin de semaine.

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