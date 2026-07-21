Retransmission des matchs de hockey

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jean-François Baril, à l'émission bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Selon La Presse, TVA Sports diffusera 32 matchs en français des Canadiens de Montréal lors de la saison 2026-2027 et Prime Video (Amazon) en diffusera sept;
- La nouvelle n'est pas confirmée par la LNH et les diffuseurs confirmés;
- Selon le professeur Luc Dupont, de l'université d'Ottawa, l'émergence des Canadiens en séries éliminatoires a bien servi TVA Sports;
- La LNH va produire elle-même les matchs de quatre marchés (Hurricanes, Blue Jackets, Wild, Blues) dont les diffuseurs locaux ont fermé leurs portes;
- Un contrat d'un an de 12 millions $ pour Jason Robertson avec les Stars de Dallas;
- Le défenseur John Marino signe à long terme avec le Mammoth;
- Le président de la Liga pourfend le président de la FIFA;
- Lionel Messi ne sera pas à Montréal en fin de semaine.