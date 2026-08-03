Date butoir des transactions

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Blue Jays ont échangé et acquis une foule de joueurs avant la date butoir des échanges dans le Baseball majeur;
- Les Red Sox ont aussi été actifs sur le marché;
- Les Dodgers frappent un grand coup et renforcent leur enclos de partants;
- Gabriel Diallo gagne, mais Alexis Galarneau s'incline à l'Omnium Banque Nationale;
- Bianca Andresscu s'incline à Toronto;
- Les Canadiens mettent sous contrat un jeune défenseur.