Au hockey, il est toujours tentant d'analyser la série mettant aux prises l'équipe qui a vaincu la tienne au tour précédent et Tony Marinaro ne s'en prive pas.
Écoutez le commentateur Tony Marinaro analyser la finale de la coupe Stanley avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Golden Knights ont déjà 13 buts en trois matchs contre les Hurricanes, soit plus que les Canadiens en cinq rencontres;
- La formation de Las Vegas a 11 joueurs qui ont déjà gagné la Coupe Stanley). Le Tricolore avait Alex Newhook;
- Les Golden Knights totalisent 126 mises en échec contre les Hurricanes;
- Les séries de rêve de Mitch Marner;
- Brandon Bussi a-t-il donné un mauvais but en deuxième prolongation, samedi?
- Les rumeurs de transactions impliquant Kent Hughes;
- L'importance des rénovations du Stade olympique pour le CF Montréal.