Le Canada à la hausse

Le premier ministre canadien Mark Carney ira en Irlande et en France la semaine prochaine. En France, il assistera au Sommet du G7 qui se tiendra du 15 au 17 juin.

La popularité de Carney à l’international est indéniable. Les Échos ont titré une chronique : Il y a-t-il un Mark Carney français?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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