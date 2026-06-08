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Le Canada à la hausse

La France se cherche son Mark Carney

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 18:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La France se cherche son Mark Carney
À vos intérêts / Cogeco Média

Le premier ministre canadien Mark Carney ira en Irlande et en France la semaine prochaine. En France, il assistera au Sommet du G7 qui se tiendra du 15 au 17 juin.

La popularité de Carney à l’international est indéniable. Les Échos ont titré une chronique : Il y a-t-il un Mark Carney français?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La France se cherche un leader du calibre de Mark Carney;
  • Est-ce que les Américains sont en train d'acheter tous nos chalets?
  • Le Wall Street Journal nous apprend que, pour la première fois, plus d’Américains ont quitté le pays qu’il y en a eu qui y sont entrés l'an dernier.

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