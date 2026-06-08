Référendum en Alberta

À Calgary, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a plaidé pour l’unité nationale, demandant à Ottawa de respecter l’autonomie provinciale, de réduire les taxes et d’augmenter les pipelines, en réponse aux revendications de l’Alberta similaires à celles du Québec.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet lundi, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets abordés
- Pierre Poillivre demande aux Albertains de demeurer dans le Canada;
- Ottawa doit respecter l’autonomie provinciale, réduire les taxes et d’augmenter les pipelines;
- Les revendications de l’Alberta sont similaires à celles du Québec;
- Un sondage Ipsos montre que le soutien à la séparation en Alberta a chuté de 28 % à 18%;
- Louise Arbour, nouvelle gouverneure générale, a prêté serment, soulignant les dangers de la polarisation et de l’intelligence artificielle, et son rôle international et bilingue est perçu comme un atout pour le Canada.