Référendum en Alberta

À Calgary, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a plaidé pour l’unité nationale, demandant à Ottawa de respecter l’autonomie provinciale, de réduire les taxes et d’augmenter les pipelines, en réponse aux revendications de l’Alberta similaires à celles du Québec.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet lundi, au micro de Philippe Cantin.

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