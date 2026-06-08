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Référendum en Alberta

«L'appui à la séparation recule» -Dimitri Soudas

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 17:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«L'appui à la séparation recule» -Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

À Calgary, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a plaidé pour l’unité nationale, demandant à Ottawa de respecter l’autonomie provinciale, de réduire les taxes et d’augmenter les pipelines, en réponse aux revendications de l’Alberta similaires à celles du Québec. 

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet lundi, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets abordés

  • Pierre Poillivre demande aux Albertains de demeurer dans le Canada;
  • Ottawa doit respecter l’autonomie provinciale, réduire les taxes et d’augmenter les pipelines;
  • Les revendications de l’Alberta sont similaires à celles du Québec;
  • Un sondage Ipsos montre que le soutien à la séparation en Alberta a chuté de 28 % à 18%;
  • Louise Arbour, nouvelle gouverneure générale, a prêté serment, soulignant les dangers de la polarisation et de l’intelligence artificielle, et son rôle international et bilingue est perçu comme un atout pour le Canada.

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