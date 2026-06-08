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Conseil général du PLQ

Protection du français: «Charles Milliard s’impose lui-même une énorme pression»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Protection du français: «Charles Milliard s’impose lui-même une énorme pression»
Le Parti libéral du Québec tenait au cours de la fin de semaine son dernier grand conseil général avant les élections du 5 octobre prochain. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Le Parti libéral du Québec tenait au cours de la fin de semaine son dernier grand conseil général avant les élections du 5 octobre prochain.

L'évènement semble avoir connu un certain succès, alors que 450 militants y étaient réunis.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau en discuter lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

Elle discute notamment de Charles Milliard et de ses ambitions concernant la protection de la langue française. 

«La francisation, selon moi, va occuper une place importante dans ce futur plan. Mais il fait monter les enchères et s’impose lui-même une énorme pression. C’est comme si ça devenait un test pour lui, un test de vérité auprès de l’électorat québécois.»

Charles Milliard

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