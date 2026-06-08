Conseil général du PLQ

Le Parti libéral du Québec tenait au cours de la fin de semaine son dernier grand conseil général avant les élections du 5 octobre prochain.

L'évènement semble avoir connu un certain succès, alors que 450 militants y étaient réunis.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau en discuter lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

Elle discute notamment de Charles Milliard et de ses ambitions concernant la protection de la langue française.