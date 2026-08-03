Les stratégies de communication des partis politiques seront de nouveau scrutées à la loupe, alors que le Québec se prépare pour les prochaines élections provinciales.

Dans leur ouvrage La Bataille des enjeux électoraux au Québec, les auteurs Marc-Antoine Martel et Richard Nadeau, présentent certaines tendances récurrentes dans les stratégies adoptées, après avoir passé en revue plus de 30 000 communiqués émis entre 2003 et 2022.

Écoutez l'auteur et chercheur postdoctoral aux départements de science politique de l'université d’Aarhus et de l’Université Laval Marc-Antoine Martel faire le point sur les grandes stratégies des partis politiques précédant des élections, lundi matin, au micro de l'animateur Philippe Cantin.