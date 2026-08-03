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«La bataille des enjeux électoraux au Québec»

Campagnes électorales: comment les partis choisissent-ils leurs enjeux?

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Entendu dans

Cantin le matin

le 3 août 2026 09:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Campagnes électorales: comment les partis choisissent-ils leurs enjeux?
L’ouvrage analyse plus de 30 000 communiqués de partis politiques québécois de 2003 à 2022, révélant que les enjeux dominants (économie, santé, politiques sociales) varient selon les campagnes, les stratégies partisanes et la position gauche-droite, tout en soulignant l’importance d’adapter les messages aux préoccupations électorales et d’éviter de devenir prisonnier d’un seul enjeu. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Les stratégies de communication des partis politiques seront de nouveau scrutées à la loupe, alors que le Québec se prépare pour les prochaines élections provinciales.

Dans leur ouvrage La Bataille des enjeux électoraux au Québec, les auteurs Marc-Antoine Martel et Richard Nadeau, présentent certaines tendances récurrentes dans les stratégies adoptées, après avoir passé en revue plus de 30 000 communiqués émis entre 2003 et 2022.

Écoutez l'auteur et chercheur postdoctoral aux départements de science politique de l'université d’Aarhus et de l’Université Laval Marc-Antoine Martel faire le point sur les grandes stratégies des partis politiques précédant des élections, lundi matin, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Il y a quand même des enjeux qui s'imposent, comme l'économie, les finances et la santé, par exemple. Mais il y a des campagnes tournées vers certains enjeux. On le sent avec le coût de la vie, qui préoccupe les électeurs. C'est toujours un peu un équilibre que les partis doivent trouver entre le fait de se mettre en valeur, mais aussi de répondre aux préoccupations de l'électorat.»

Marc-Antoine Martel

Quelques sujets abordés : 

  • La difficulté pour les partis de communiquer des politiques complexes sans perdre l'électorat;
  • Le risque de voir des propositions phares être retournées contre soi par ses adversaires;
  • L'adaptation des stratégies électorales selon la position des partis dans les sondages.

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