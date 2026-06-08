Commissions abusives et manque de transparence

D’anciens courtiers immobiliers dénoncent les commissions élevées et la pression de leurs confrères, dans La Presse.
Rémi Chapadeau, un ancien courtier, fustige le système de commission. Il y a, selon lui, conflit d'intérêt dans le régime actuel.
Il dénonce aussi la commission au pourcentage qui bénéficie au courtier sur une valeur de résidence à laquelle il n'a pas contribué.
Il a été rabroué par Remax Québec.
Le chroniqueur Stéphane Gendron, lui, ne voit pas de problème avec une commission à 4%.