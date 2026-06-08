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Commissions abusives et manque de transparence

Immobilier: le grand ras-le-bol

par Cogeco Média | Modifié le 8 juin 2026 à 11:44

Immobilier: le grand ras-le-bol
D’anciens courtiers immobiliers dénoncent les commissions élevées et la pression de leurs confrères, dans La Presse. / hedgehog94 / Adobe Stock

D’anciens courtiers immobiliers dénoncent les commissions élevées et la pression de leurs confrères, dans La Presse.

Rémi Chapadeau, un ancien courtier, fustige le système de commission. Il y a, selon lui, conflit d'intérêt dans le régime actuel.

À écouter

«Ça fonctionne comme un cartel»: colère contre les courtiers immobiliers

Avec

Patrick Lagacé
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Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
0:00
9:03

Il dénonce aussi la commission au pourcentage qui bénéficie au courtier sur une valeur de résidence à laquelle il n'a pas contribué.

Il a été rabroué par Remax Québec.

À écouter

Explosion de l'immobilier: le cartel des courtiers

Avec

Patrick Lagacé
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0:00
19:23

Le chroniqueur Stéphane Gendron, lui, ne voit pas de problème avec une commission à 4%.

À écouter

Commission des courtiers: «Moi, je pense que 4 %, c'est pas exagéré»

Avec

Marie-Eve Tremblay
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Stéphane Gendron
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0:00
26:52

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