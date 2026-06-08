Aux abords du pont Jacques-Cartier

Un total de 210 nouveaux logements sociaux et abordables seront construits à proximité du pont Jacques-Cartier à Montréal.

La particularité de ce projet: une cinquantaine de ces logements seront réservés à des mères monoparentales ayant de jeunes enfants.

Les enfants de ces mamans pourront aussi avoir un accès prioritaire à un CPE qui sera intégré au projet domiciliaire.

Pour être sélectionnées, les femmes devront soumettre «un projet de vie», comme un retour aux études ou encore un changement de carrière.

Écoutez le résumé de Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Nouvelles, au Québec maintenant lundi après-midi.