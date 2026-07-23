Actualités culturelles

Anaïs Guertin-Lacroix dévoile d'abord les artistes vedettes des Nuits magiques de l'International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu: Sarah Van Anderson, Story Untold, Marianne Paquin et DJ Abeille.

Elle aborde ensuite une entrevue de Matt Damon révélant que ses bras musclés dans son dernier film ont été doublés par la cascadeuse canadienne Dayna Dalton.

Enfin, elle annonce un documentaire sur la chanteuse britannique Lily Allen, qui retracera son parcours pionnier sur MySpace dès ses débuts en 2005 jusqu'à son retour récent.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi à Cantin le matin.