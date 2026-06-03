 Aller au contenu
Texte de loi voté à la hâte

Constitution: «Simon Jolin-Barrette veut pouvoir mettre ça à son bilan»

par 98.5

0:00
15:14

Entendu dans

La commission

le 3 juin 2026 13:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Constitution: «Simon Jolin-Barrette veut pouvoir mettre ça à son bilan»
La commission / Cogeco Média

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, est prêt à prendre toutes les dispositions possibles pour que son projet de constitution soit adopté avant la fin de la session parlementaire, dans quelques jours.

Il presse les partis d’opposition de travailler rapidement «dans l’intérêt des Québécois».

Mais plusieurs personnes critiquent le manque de consultations, notamment envers les Premières Nations, dans l’élaboration de ce texte qui vise à affirmer le cadre juridique de la nation québécoise.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les nouvelles du jour, mercredi, à l’émission La Commission.

«Je pense que, politiquement, c'est important pour lui parce qu'il veut pouvoir mettre ça à son bilan : "J'ai été le premier ministre au Québec à avoir fait adopter un projet de Constitution."»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

«Avec les copeaux, on restaure des sites miniers qui deviendront des forêts»
La commission
«Avec les copeaux, on restaure des sites miniers qui deviendront des forêts»
0:00
11:19
Une facture de restaurant sans taxes: une bonne ou mauvaise idée?
La commission
Une facture de restaurant sans taxes: une bonne ou mauvaise idée?
0:00
7:45
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Fermetures d’hôtels à Cuba: «Ça augure très mal pour l'avenir de l'industrie»
Rattrapage
Tourisme
Fermetures d’hôtels à Cuba: «Ça augure très mal pour l'avenir de l'industrie»
Santé: seulement 34% des Québécois voient leur médecin de GMF
Rattrapage
Crise de la première ligne
Santé: seulement 34% des Québécois voient leur médecin de GMF
Travail forcé: «Le Canada est un mauvais joueur dans ce domaine-là»
Rattrapage
Washington impose de nouveaux tarifs
Travail forcé: «Le Canada est un mauvais joueur dans ce domaine-là»
Les Québécois boudent les États-Unis et restent à domicile
Rattrapage
Nouveau sondage CAA
Les Québécois boudent les États-Unis et restent à domicile
350 000 dollars récoltés pour les proches de la petite Ava
Rattrapage
Accident mortel dans un parc à LaSalle
350 000 dollars récoltés pour les proches de la petite Ava
Quelle infrastructure publique devrait être rénovée en priorité au Québec?
Rattrapage
Discussion
Quelle infrastructure publique devrait être rénovée en priorité au Québec?
La parité de prix est atteinte entre les véhicules électriques et à essence
Rattrapage
Les VE chinois arrivent
La parité de prix est atteinte entre les véhicules électriques et à essence
«Avec les copeaux, on restaure des sites miniers qui deviendront des forêts»
Rattrapage
Saules destinées à être récoltées après trois ans
«Avec les copeaux, on restaure des sites miniers qui deviendront des forêts»
LogisVert: tout savoir sur les subventions d'Hydro-Québec
Rattrapage
Neuf programmes de la société d'État
LogisVert: tout savoir sur les subventions d'Hydro-Québec
Transports collectifs, véhicules chinois et Cour suprême
Rattrapage
Les nouvelles en rafales
Transports collectifs, véhicules chinois et Cour suprême
Crise des infrastructures au Québec: le casse-tête de la maintenance
Rattrapage
Amortir 30 milliards $ en 40 ans
Crise des infrastructures au Québec: le casse-tête de la maintenance
Un médecin quitte le Québec en raison de la montée de l’antisémitisme
Rattrapage
En hausse depuis le 7 octobre 2023
Un médecin quitte le Québec en raison de la montée de l’antisémitisme
Une facture de restaurant sans taxes: une bonne ou mauvaise idée?
Rattrapage
Une recommandation de Restaurants Canada
Une facture de restaurant sans taxes: une bonne ou mauvaise idée?
Nouvelle bureaucratie linguistique: des maires dénoncent une gestion extrême
Rattrapage
Loi 101
Nouvelle bureaucratie linguistique: des maires dénoncent une gestion extrême