Texte de loi voté à la hâte

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, est prêt à prendre toutes les dispositions possibles pour que son projet de constitution soit adopté avant la fin de la session parlementaire, dans quelques jours.

Il presse les partis d’opposition de travailler rapidement «dans l’intérêt des Québécois».

Mais plusieurs personnes critiquent le manque de consultations, notamment envers les Premières Nations, dans l’élaboration de ce texte qui vise à affirmer le cadre juridique de la nation québécoise.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les nouvelles du jour, mercredi, à l’émission La Commission.