 Aller au contenu
Nouvelle fonctionnalité controversée

«Ça fait un peu peur»: l'IA prolonge les vidéos sur TikTok

par 98.5

0:00
3:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 juin 2026 07:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Ça fait un peu peur»: l'IA prolonge les vidéos sur TikTok
Ariane Brunet explique qu'une nouvelle fonctionnalité TikTok utilise l’intelligence artificielle pour prolonger automatiquement les vidéos, afin d'augmenter le temps de visionnement. / Nattakorn/ Adobe Stock

L'intelligence artificielle s'immisce un peu plus dans nos réseaux sociaux.

Ariane Brunet lève le voile sur une nouvelle fonctionnalité de TikTok qui s'apparente à des «plans de coupe» artificiels.

L'outil permet de prolonger automatiquement de courtes vidéos en générant des images inédites du créateur (sourires, respirations), un procédé jugé «pernicieux» et «déloyal pour l'auditoire» par la chroniqueuse.

Bien que cette option vise à augmenter le temps de visionnement, elle brouille encore un peu plus la frontière entre le vrai et le virtuel.

Écoutez la créatrice de contenu web Ariane Brunet expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux lundi à Lagacé le matin

«C'est très pernicieux cette nouvelle fonctionnalité-là. [...] Moi, je trouve ça déloyal un peu pour l'auditoire aussi, parce qu'ils me suivent en sachant que c'est du vrai contenu fait par les humains.»

Ariane Brunet

Vous aimerez aussi

Folie des lancements de produits: pourquoi perd-on la tête?
Radio textos
Folie des lancements de produits: pourquoi perd-on la tête?
0:00
25:23
Des gens s’amusent dans les carrefours giratoires: «Il y a eu des arrestations»
Signé Lévesque
Des gens s’amusent dans les carrefours giratoires: «Il y a eu des arrestations»
0:00
7:08
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Famille de criminel» lève le voile sur le monde de la pègre
Rattrapage
Série documentaire disponible sur Illico +
«Famille de criminel» lève le voile sur le monde de la pègre
Gaspillage d’eau: la sensibilisation ne marche pas... place à la contrainte
Rattrapage
Réduire la consommation hydrique
Gaspillage d’eau: la sensibilisation ne marche pas... place à la contrainte
«On manque d'imagination» pour régler la crise du logements selon Luc Ferrandez
Rattrapage
Et si on repensait nos appartements?
«On manque d'imagination» pour régler la crise du logements selon Luc Ferrandez
Basketball: les Knicks s'approchent du titre à New York
Rattrapage
L'effervescence est à son comble
Basketball: les Knicks s'approchent du titre à New York
Santé et algorithme: quand TikTok impose sa vision du bien-être
Rattrapage
Dérives du «Wellness»
Santé et algorithme: quand TikTok impose sa vision du bien-être
Les chansons d'ici s'exportent chez Gucci et HBO
Rattrapage
Rayonnement mondial de la musique du Québec
Les chansons d'ici s'exportent chez Gucci et HBO
Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant
Rattrapage
Un Pablo Escobar des temps modernes
Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant
Entrevue surréaliste: Donald Trump pète les plombs et insulte une journaliste
Rattrapage
Guerre en Iran
Entrevue surréaliste: Donald Trump pète les plombs et insulte une journaliste
Un ex-courtier dénonce les commissions de courtage et le «bâillon» de RE/MAX
Rattrapage
Les failles systémiques du courtage immobilier
Un ex-courtier dénonce les commissions de courtage et le «bâillon» de RE/MAX
Consommation d'eau à Montréal: vers un resserrement des règles?
Rattrapage
Appel à la sobriété
Consommation d'eau à Montréal: vers un resserrement des règles?
Louise Arbour s'installe à Rideau Hall: «Une nomination à l'ancienne»
Rattrapage
Journée d'assermentation
Louise Arbour s'installe à Rideau Hall: «Une nomination à l'ancienne»
Affaire Patrick Bruel: le chanteur placé en garde à vue
Rattrapage
Un choc en France
Affaire Patrick Bruel: le chanteur placé en garde à vue
Mauricie–Centre-du-Québec: des dossiers d'adoption falsifiés à la DPJ
Rattrapage
Des manquements systémiques majeurs
Mauricie–Centre-du-Québec: des dossiers d'adoption falsifiés à la DPJ
«Ça fonctionne comme un cartel»: colère contre les courtiers immobiliers
Rattrapage
Les commissions fixes
«Ça fonctionne comme un cartel»: colère contre les courtiers immobiliers
Conseil général du PLQ et volte-face des conservateurs
Rattrapage
Entre enthousiasme militant et déceptions internes
Conseil général du PLQ et volte-face des conservateurs