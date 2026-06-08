Nouvelle fonctionnalité controversée

L'intelligence artificielle s'immisce un peu plus dans nos réseaux sociaux.

Ariane Brunet lève le voile sur une nouvelle fonctionnalité de TikTok qui s'apparente à des «plans de coupe» artificiels.

L'outil permet de prolonger automatiquement de courtes vidéos en générant des images inédites du créateur (sourires, respirations), un procédé jugé «pernicieux» et «déloyal pour l'auditoire» par la chroniqueuse.

Bien que cette option vise à augmenter le temps de visionnement, elle brouille encore un peu plus la frontière entre le vrai et le virtuel.

Écoutez la créatrice de contenu web Ariane Brunet expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux lundi à Lagacé le matin.