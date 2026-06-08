Les meilleures productions de Broadway

La 79e cérémonie des Tony Awards s’est déroulée dimanche soir à New York, offrant un aperçu des meilleures productions de Broadway.

L'événement a été marqué par la performance électrisante de la chanteuse Pink, qui s’est produite sur la musique de Moulin Rouge.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La soirée a notamment couronné la pièce de théâtre Mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, qui est repartie avec six trophées, tandis que le prix de la meilleure nouvelle pièce a été attribué à Liberation.

Du côté des comédies musicales, c'est la production Schmigadoon!, une satire du genre, qui a remporté les grands honneurs.

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