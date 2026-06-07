Les échanges de Hunter Biden

Le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, vient de réactiver son compte sur le réseau social X, ce qui donne naissance à des échanges savoureux avec les internautes.

Après avoir entaché l’image de la famille Biden pendant des années, notamment en raison de ses problèmes de consommation, il n’hésite pas à répondre avec humour à toutes les questions des personnes qui lui écrivent.

Écoutez le chroniqueur médias sociaux, Frédéric Labelle, analyser le tout, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.