Évolution de la société

À l’approche de la Fête nationale, la chroniqueuse Marie-France Bazzo propose une réflexion sur l'évolution de l'identité québécoise à travers l'ouvrage de Jacques Bouchard, Les 36 cordes sensibles des Québécois.

Même si le Québec conserve ses traits de peuple consensuel et modeste, elle constate que la société s’est grandement transformée face au succès économique, tout en devenant profondément polarisée par de multiples enjeux sociaux.

Écoutez la chroniqueuse Marie-France Bazzo commenter le tout, samedi, au micro de Denis Lévesque.