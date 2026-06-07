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Élections provinciales 2026

Souveraineté : la CAQ trop divisée selon les libéraux

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 juin 2026 07:43

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Souveraineté : la CAQ trop divisée selon les libéraux
Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Samedi avait lieu le conseil général du Parti libéral du Québec à Sherbrooke.

À quelques mois des élections, Charles Milliard a pointé du doigt la division qui règne au sein des rangs de la CAQ au sujet de la question référendaire.

L’ancien président de l’aile jeunesse de la Coalition avenir Québec, Victor Pelletier, a d'ailleurs fait défection et a choisi de rejoindre le camp libéral.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales nouvelles de la journée, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés

  • De plus en plus de colocations au Canada pour réduire les coûts et briser la solitude;
  • La consommation d'insectes à la portée des humains?
  • Des nouvelles de la famille Biden aux États-Unis.

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