Élections provinciales 2026

Samedi avait lieu le conseil général du Parti libéral du Québec à Sherbrooke.

À quelques mois des élections, Charles Milliard a pointé du doigt la division qui règne au sein des rangs de la CAQ au sujet de la question référendaire.

L’ancien président de l’aile jeunesse de la Coalition avenir Québec, Victor Pelletier, a d'ailleurs fait défection et a choisi de rejoindre le camp libéral.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales nouvelles de la journée, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

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