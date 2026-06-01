En quarts de finale à Roland-Garros

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est qualifié, lundi, pour les quarts de finale du tournoi de Roland-Garros, une première pour nous.

Écoutez la directrice de l'Omnium Banque Nationale du Canada commenter le parcours de Félix-Auger Aliassime à Roland-Garros.

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