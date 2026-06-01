En quarts de finale à Roland-Garros

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est qualifié, lundi, pour les quarts de finale du tournoi de Roland-Garros, une première pour nous.
Écoutez la directrice de l'Omnium Banque Nationale du Canada commenter le parcours de Félix-Auger Aliassime à Roland-Garros.
Les sujets discutés
- Félix Auger Aliassime atteint les quarts de finale à Roland-Garros pour une première fois;
- En raison de l'absence d'Alcaraz et des défaites de Sinner et Djokovic, tous les joueurs savent qu'ils ont une opportunité de rêve de remporter un tournoi du grand chelem;
- Auger-Aliassime est assuré d'être parmi les quatre premières raquettes mondiales au terme du tournoi;
- Auger-Aliassime a haussé son jeu depuis les Internationaux de tennis des États-Unis, l'an dernier;
- Le retour de Serena Williams, en double, à 44 ans, est-ce possible?
- Tennis Canada observe une hausse de 20 % de la participation en deux ans, favorisée par les succès des joueurs canadiens.