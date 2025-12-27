Bilan tennis de 2025

L'année s'est avérée particulièrement prospère pour le tennis canadien, notamment avec la victoire de la jeune Victoria Mboko à l'Omnium Banque Nationale.
Écoutez Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal, rappeler aux auditeurs ce moment marquant de 2025, samedi, au micro de Daphné Malboeuf.
«C'est un grand moment qu'on a pu vivre ensemble. Je dirais que c'est un des grands moments du tennis canadien. Ça a vraiment été un parcours Cendrillon à Montréal, quatre victoires contre des joueuses qui avaient gagné de Grands Chelems auparavant. Ç'a été vraiment un conte de fées cet été.»