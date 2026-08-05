Selon un sondage Pallas Data-Qc125

À moins de deux moins du déclenchement de la campagne électorale, un nouveau sondage Pallas Data-Qc125 révèle que, malgré les efforts déployés par la première ministre Christine Féchette et son équipe cet été, la Coalition Avenir Québec (CAQ) peine toujours à gagner du terrain.

La satisfaction envers le gouvernement a chuté, tandis que le Parti québécois (PQ) conserve la tête des intentions de vote.

Écoutez le rédacteur en chef de Qc125, Philippe J. Fournier, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

Le Parti québécois mène avec 31 % des intentions de vote nationales et 34 % chez les francophones. Le PLQ de Charles Milliard progresse légèrement, mais reste faible chez les francophones, le PCQ d’Éric Duhaime domine à Québec (31 %), et Québec solidaire chute à 9 %.