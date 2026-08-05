 Aller au contenu
Selon un sondage Pallas Data-Qc125

«Les chiffres indiquent que la CAQ n'a pas progressé au cours de l'été»

par 98.5

0:00
7:00

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 août 2026 15:39

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Les chiffres indiquent que la CAQ n'a pas progressé au cours de l'été»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

À moins de deux moins du déclenchement de la campagne électorale, un nouveau sondage Pallas Data-Qc125 révèle que, malgré les efforts déployés par la première ministre Christine Féchette et son équipe cet été, la Coalition Avenir Québec (CAQ) peine toujours à gagner du terrain.

La satisfaction envers le gouvernement a chuté, tandis que le Parti québécois (PQ) conserve la tête des intentions de vote.

Écoutez le rédacteur en chef de Qc125, Philippe J. Fournier, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

Le Parti québécois mène avec 31 % des intentions de vote nationales et 34 % chez les francophones. Le PLQ de Charles Milliard progresse légèrement, mais reste faible chez les francophones, le PCQ d’Éric Duhaime domine à Québec (31 %), et Québec solidaire chute à 9 %.

Vous aimerez aussi

Pénurie de main-d'œuvre: quelles solutions s'offrent aux entrepreneurs?
Le midi
Pénurie de main-d'œuvre: quelles solutions s'offrent aux entrepreneurs?
0:00
9:38
Après Montréal, au tour de Québec?
Le Québec maintenant
Après Montréal, au tour de Québec?
0:00
9:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'histoire du doublage des Pierrafeu au Québec
Rattrapage
Classique animé
L'histoire du doublage des Pierrafeu au Québec
MySpace pourrait peut-être faire son retour
Rattrapage
Chronique techno
MySpace pourrait peut-être faire son retour
Une première chanson originale de l'équipe d'En direct de l'univers
Rattrapage
Après 17 saisons à l'antenne
Une première chanson originale de l'équipe d'En direct de l'univers
Est-ce que le Canada est en train de sacrifier le secteur automobile?
Rattrapage
Négociations avec les États-Unis
Est-ce que le Canada est en train de sacrifier le secteur automobile?
«Je suis convaincu que c'est pas là qu'on voulait être dans les sondages»
Rattrapage
Position de la CAQ
«Je suis convaincu que c'est pas là qu'on voulait être dans les sondages»
Félix Auger-Aliassime se retire de l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Blessé au dos
Félix Auger-Aliassime se retire de l'Omnium Banque Nationale
Le Viagra peut-il vraiment freiner le cancer?
Rattrapage
Un effet favorable présentement à l'étude
Le Viagra peut-il vraiment freiner le cancer?
Yannick Nézet-Séguin espère 70 000 spectateurs
Rattrapage
Orchestre Métropolitain au pied du Mont-Royal
Yannick Nézet-Séguin espère 70 000 spectateurs
«Pour les démocrates, c'est presque pire que pour les républicains»
Rattrapage
Abdul El-Sayed remporte la primaire au Michigan
«Pour les démocrates, c'est presque pire que pour les républicains»
Santé mentale: L’AMPQ présente ses recommandations
Rattrapage
L'association interpelle les partis à ce sujet
Santé mentale: L’AMPQ présente ses recommandations
«Il fallait que les étoiles soient alignées et ça n'a pas été le cas»
Rattrapage
Fin de parcours pour Gabriel Diallo
«Il fallait que les étoiles soient alignées et ça n'a pas été le cas»
Après Montréal, au tour de Québec?
Rattrapage
Surchauffe du marché immobilier
Après Montréal, au tour de Québec?
Le Country s'empare des cinq premières places du Billboard
Rattrapage
Une première historique
Le Country s'empare des cinq premières places du Billboard
«Toutes les raisons sont bonnes pour venir déguster» -Martin Juneau
Rattrapage
Festival Vins et Histoire de Terrebonne
«Toutes les raisons sont bonnes pour venir déguster» -Martin Juneau