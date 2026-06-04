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Quasi-unanimité à l'Assemblée nationale

Boissons énergisantes bientôt interdites aux moins de 16 ans

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 4 juin 2026 à 16:32

Boissons énergisantes bientôt interdites aux moins de 16 ans
Vers l'interdiction des boissons énergisantes aux jeunes: un projet de loi précipité, affirment les conservateurs. / Adobe Stock

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, déposera vendredi un projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux mineurs de moins de 16 ans.

Cette initiative, qui définit précisément les produits contenant de la caféine et de la taurine, est largement soutenue par la CAQ, le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire.

Elle fait suite à une mobilisation citoyenne après le décès tragique de Zachary Miron, 15 ans. 

À écouter

Bras de fer sur l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
13:50

Seul le Parti conservateur du Québec s'oppose à cette mesure, dénonçant une précipitation législative et le manque de consultations scientifiques. 

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