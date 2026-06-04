Quasi-unanimité à l'Assemblée nationale

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, déposera vendredi un projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux mineurs de moins de 16 ans.

Cette initiative, qui définit précisément les produits contenant de la caféine et de la taurine, est largement soutenue par la CAQ, le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire.

Elle fait suite à une mobilisation citoyenne après le décès tragique de Zachary Miron, 15 ans.