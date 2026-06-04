Comment vendre l'idée des rénos du stade?

Maintenant que le gouvernement du Québec est allé de l'avant avec le remplacement du toit et de l'anneau technique du Stade olympique, il reste le débat de la rénovation de l'intérieur du stade.

Écoutez l'animateur Luc Ferrandez, ancien élu de la Ville de Montréal, donner son opinion sur la question au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Luc Ferrandez évoque les défis budgétaires du Québec: déficit, routes, hôpitaux, systèmes informatiques. Il donne un exemple en prenant des chiffres fictifs, mais plausibles, des coûts d'opération.