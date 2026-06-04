Comment vendre l'idée des rénos du stade?

Maintenant que le gouvernement du Québec est allé de l'avant avec le remplacement du toit et de l'anneau technique du Stade olympique, il reste le débat de la rénovation de l'intérieur du stade.
Écoutez l'animateur Luc Ferrandez, ancien élu de la Ville de Montréal, donner son opinion sur la question au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Luc Ferrandez évoque les défis budgétaires du Québec: déficit, routes, hôpitaux, systèmes informatiques. Il donne un exemple en prenant des chiffres fictifs, mais plausibles, des coûts d'opération.
«Tu es au Conseil des ministres. Je te dis: tu vas devoir payer 8 millions de dollars par année, pendant les 25 prochaines années, parce que tu as changé le système de son, les lumières, les toilettes, etc, etc. Vends-moi ça. Vends-moi comment je vais faire pour vendre ça à la population?»
Réponse? Des événements internationaux comme la présence de Céline Dion.
«Coûts de location, tu ne rentreras jamais dans ton argent. C'est impossible. Tu ne vas pas chercher des millions juste en louant. Par contre, l'impact d'un événement international, tu rentres instantanément dans ton argent. Céline Dion à Paris, c'est le cinquième des retombées des Jeux olympiques.»