La série est égale 1 à 1

La finale de la Coupe Stanley offre un spectacle palpitant alors que les Hurricanes de la Caroline ont créé l'égalité 1 à 1 dans la série grâce à un gain de 4 à 3 en prolongation contre les Golden Knights de Vegas.
C'est Seth Jarvis qui a tranché le débat en avantage numérique, une rare décision arbitrale en surtemps qui a profité à la Caroline, alors que Vegas menait initialement 2 à 0 dans le match.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
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