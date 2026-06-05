La série est égale 1 à 1

La finale de la Coupe Stanley offre un spectacle palpitant alors que les Hurricanes de la Caroline ont créé l'égalité 1 à 1 dans la série grâce à un gain de 4 à 3 en prolongation contre les Golden Knights de Vegas.

C'est Seth Jarvis qui a tranché le débat en avantage numérique, une rare décision arbitrale en surtemps qui a profité à la Caroline, alors que Vegas menait initialement 2 à 0 dans le match.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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