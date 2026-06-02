Une obligation imposée par le MESS

Dès le 8 juin 2026, un certificat de qualification en arboriculture comprenant 1000 heures de formation obligatoire sera imposé par Québec à tout employé municipal effectuant des travaux au sol ou sur une échelle.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent l'absurdité et la lourdeur bureaucratique de cette mesure, particulièrement pour les petites municipalités dont les effectifs réduits devront tous être certifiés.

Fustigeant l'incohérence du gouvernement face aux promesses de réduction de la paperasse, ils s'inquiètent des coûts faramineux de ces sept mois de formation qui finiront, selon eux, par être refilés aux contribuables.

Écoutez les commissaires donner tous les détails à ce sujet, mardi midi.